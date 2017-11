Nieuwbouwhuizen en appartementen vliegen de deur uit

De woningmarkt is volop in beweging. Niet alleen bestaande huizen zijn snel verkocht, ook nieuwbouwwoningen zijn zo weg. Projecten die een aantal jaar geleden niet of nauwelijks verkocht raakten, zijn nu soms binnen no-time verkocht. "Zo'n vijf jaar geleden deed ik een jaar over een straat met 22 huizen. Nu heb ik er 56 binnen twee maanden verkocht", zegt makelaar Peter Kodde uit Zierikzee.

Bron: CBS

Aantal gebouwde nieuwbouwwoningen per jaar 2012 2013 2014 2015 2016 Zeeuws-Vlaanderen 312 332 188 232 210 Overig Zeeland (Walcheren, Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Tholen) 833 534 669 757 863 Totaal Zeeland 1145 866 857 989 1073

Door de toename zitten we weer bijna op het niveau van vijf jaar geleden. Terug naar het niveau van 1995, met 2253 nieuwbouwhuizen per jaar, gaan we niet meer denkt Martijn van Sabben, voorzitter van Bouwend Zeeland: "Ik denk dat het aantal woningen de komende jaren stabiel blijft. We weten in principe al wat er de komende tijd gebouwd wordt en dat zal niet veel meer zijn dan nu. We hebben ook te maken met een vergrijzende provincie, waardoor het aantal mensen uiteindelijk afneemt. Dus extra bouwen, zoals complete dorpen die langs de snelweg in de rest van het land worden neergezet, dat zul je hier niet zien."

Gouden tijden voor verkopers

De aantrekkende woningmarkt zorgt voor gouden tijden voor makelaars, maar ook voor projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Bouwbedrijven moeten regelmatig nee verkopen, omdat ze omkomen in het werk. Als ze klaar zijn bij het ene project, kunnen ze in veel gevallen hun personeel zo doorschuiven naar een volgend project.