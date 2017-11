Dit speelgoed leert kinderen over de dood

Bonnie Jansen ontwikkelde de zogenaamde DAG-box. In eerste instantie voor haar dochter, maar inmiddels heeft ze al dertig setjes van het houten rouwspeelgoed verkocht. "Ik had het op Facebook gezet en kreeg heel veel mooie reacties. Toen ging het snel: Ik verkoop de boxen aan kindercoaches, therapeuten, rouwcentra en particulieren."

Niet rijk

De DAG-box is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd en bestaat onder meer uit poppetjes, een kistje, een muziekdoosje, een kandelaar, bloemen, hartjes en sterren. Daarmee kunnen kinderen de uitvaart naspelen. Zo verwerken ze spelenderwijs hun angsten. Jansen, die op de Vrije School werkt, maakt de DAG-boxen in de avonduren. "Ik word er niet rijk van. Ze kosten 139 euro en daarmee kom ik net uit de kosten."

De DAG-box bestaat onder meer uit houten poppetjes en een kist (foto: Omroep Zeeland)

Het is inmiddels twee jaar geleden dat Gwens oma, Jansens moeder, overleed. Gwen: "Ik was toen zeven jaar en ik vond het best eng toen ik mijn oma in de kist zag liggen. Als ik ging slapen, dacht ik dat ze onder mijn bed zat en me liet schrikken. Maar nu gaat het heel goed. Het hielp dat ik de begrafenis kon naspelen. Ik denk er nu niet meer zo veel aan."

Uitvaartlego

Sinds anderhalf jaar is in Nederland ook Lego te koop waarmee kinderen een uitvaart kunnen naspelen. Jansen kent het, maar is niet enthousiast. "Het is van plastic en donker van kleur. Het ziet er allemaal erg verdrietig uit. Ik heb gekozen voor hout en vriendelijke kleuren."