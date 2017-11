Deel dit artikel:











Man mishandeld op Walensingel Middelburg

Een 38-jarige man is afgelopen nacht mishandeld in Middelburg. De man verliet rond 03.00 uur 's nachts een feest op de Beddewijkstraat. Hij liep rond 03.30 uur op de Walensingel, waar hij door een onbekende man uit het niets in zijn gezicht werd geslagen. Toen het slachtoffer op de grond viel, kreeg hij nog meerdere trappen.

De man kon de politie pas bellen toen de dader was gevlucht (foto: Omroep Zeeland) De dader vluchtte daarna, waarna de 38-jarige man de politie belde. Agenten hebben hem een lift naar huis gegeven. De dader is een blanke man, van ongeveer 1.85 meter lang. Hij is grof gebouwd en droeg een donkere jas. Zijn leeftijd wordt geschat op eind dertig. De politie vraagt getuigen zich te melden.