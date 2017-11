18 maanden cel voor mishandeling bij skatebaan

Van de rechter moet de man een schadevergoeding aan de man betalen (foto: Omroep Zeeland)

Verder kreeg de man conform de eis van het OM een contactverbod met de familie van het slachtoffer opgelegd en een locatieverbod voor de skatebaan in de wijk Veerse Poort. Ook moet de man het slachtoffer een schadevergoeding van 1649,10 euro betalen. Justitie had bijna het dubbele aan schadevergoeding geëist. Volgens de rechtbank is de 41-jarige Middelburger schuldig aan poging tot doodslag.

Gebroken kaak en hersenschudding

De man kreeg het in mei van dit jaar aan de stok met een 16-jarige jongen bij de skatebaan. De jongen werd door de man in elkaar geslagen en geschopt, nadat hij tegen de 5-jarige stiefzoon van de man was gebotst. De man vluchtte hierna, met het kind, en werd twee dagen later aangehouden. Het slachtoffer brak bij het incident zijn kaak en liep een hersenschudding en scheurtjes in zijn oogkas op.

