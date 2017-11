Deel dit artikel:











Brand Retranchement is onder controle

De brand in de Dorpsstraat in Retranchement is onder controle. Even na 14.00 uur vanmiddag vloog een schuur met hout in brand. Later sloeg het vuur over naar de aangrenzende woning.

Brandweer (foto: Omroep Zeeland) De brandweer rukte uit met drie blusvoertuigen. Ook een hoogwerker uit Knokke werd gealarmeerd. De woning is bespaard gebleven, wel is er rook aanwezig in het huis. In het huis en de schuur waren geen mensen aanwezig. Wel was er veel rook te zien in de omgeving van Retranchement. Rond 15.30 uur kwam het sein dat de brand meester is.