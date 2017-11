Deel dit artikel:











Stoffelijk overschot gevonden in Hulst

In de Buitenvest in Hulst is vanmiddag een stoffelijk overschot gevonden van een man. De politie vermoedt dat het gaat om de vermiste Remy Verdurmen, die twee weken geleden in depressieve toestand zijn woning verliet.

In de Buitenvest in Hulst is vanmiddag een stoffelijk overschot gevonden. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om het lichaam van de vermiste Remy Verdurmen uit diezelfde plaats. (foto: Provicom) Het lichaam werd rond het middaguur ontdekt door bouwvakkers. Duikers van de brandweer hebben het stoffelijk overschot uit het water gehaald. Onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om de vermiste Remy Verdurmen gaat. Lees ook: Politie: Waar is Remy Verdurmen uit Hulst?