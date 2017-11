Leon en Eline kochten binnen twee dagen een nieuw huis en waren nog bijna te laat

De wijk Noorderpolder in Zierikzee is al een aantal jaar in aanbouw. Rond de economische crisis kwam de bouw er zo goed als stil te liggen, maar nu de markt weer aantrekt komen de nieuwbouwhuizen als paddenstoelen uit de grond. Veel nieuwbouwprojecten zijn voor de snelle beslissers, want binnen enkele weken zijn ze vaak al uitverkocht.

'Wij hebben geluk gehad'

Leon en Eline vinden dat ze geluk hebben gehad: "We waren eerst aan het kijken naar een andere fase in deze wijk. Toen kwam er ineens een bericht van de makelaar dat dit huis terug op de markt was gekomen. Dat gebeurt niet vaak. We waren enthousiast en besloten binnen twee dagen te tekenen", zegt Leon van de Sande.

Lastig vonden ze wel om vanaf een plattegrond je huis te kiezen. Zo kan je bij een nieuwbouwhuis namelijk zelf de indeling van je huis bepalen. Muren kun je nog verzetten en je kunt er ook gelijk voor kiezen een aanbouw eraan te zetten. "Dat is wel even gek als je dat beslist op basis van tekeningen, maar als we er nu zo in staan ben ik heel erg tevreden. Ik kan niet wachten om deze week te verhuizen", zegt Eline van de Sande.

