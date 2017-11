Deel dit artikel:











Waterschap Scheldestromen wint prijs met multiflexmeter

Waterschap Scheldestromen heeft de Waterinnovatieprijs 2017 gewonnen. De multiflexmeter is door een vakjury uitgeroepen tot de winnaar in de categorie 'voldoende water'. In totaal waren er twaalf genomineerden uit 115 ideeën.

Dit is de multiflexmeter, een meetapparaatje dat er voor moet zorgen dat het waterschap het waterpeil niet meer handmatig hoeft te meten. (foto: Rudy Visser (Waterschap Scheldestromen)) Het apparaat kan straks zelfstandig waterstanden meten. In een later stadium is het de bedoeling dat de multiflexmeter uiteindelijk niet alleen het waterpeil, maar ook waterkwaliteit kan meten. De meter werd bedacht door Jan van Kranenburg en Jos Goossens. Lees ook: Verdwijnt de 'blauwe liniaal' uit de sloot?