'Er wordt thuis nog gekust, elke dag...'

Ook al is niet iedereen even gecharmeerd van een snor, de mannen laten die wel de hele maand staan. "Bij mij thuis hebben ze er niets mee", zegt Michel Kuiper, het hoofd van de ambulancepost Terneuzen. "Maar er wordt nog steeds gekust hoor, iedere dag." Kuiper en zijn collega's vinden de actie belangrijk. "Het gaat jaarlijks om duizenden mannen die prostaatkanker krijgen, wij komen ze vaak genoeg tegen in ons werk. Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden."

Oproep

De ambulancebroeders hebben nu ruim 500 euro opgehaald, maar ze willen graag meer geld inzamelen. Vandaar hun oproep.