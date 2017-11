​ChristenUnie: regionale omroep niet laten lijden onder reclamekrimp NPO (foto: Sjaak van der Salm)

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf pleitte er vandaag bij minister Slob voor om dit te verzekeren. Slob heeft eerder al laten weten dat als er niets verandert, het budget van de NPO in 2019 terugloopt met zo'n 60 miljoen euro vanwege teruglopende reclame inkomsten. Slob is niet van plan om daarvoor bij te gaan springen.

Versterken democratie

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf zijn de lokale en regionale omroepen belangrijk voor de lokale nieuwsvoorziening. "Ze versterken de lokale democratie. Wij willen graag het lokale media-aanbod op peil houden. De afgelopen jaren hebben de regionale en lokale omroepen te maken gehad met bezuinigingen. De landelijke omroepen moeten op zoek naar aanvullende inkomsten. De tekorten mogen niet voor rekening komen bij de lokale en regionale omroepen."

Netflix moet meebetalen

Van der Graaf wil daarnaast dat wordt onderzocht of Netflix en Facebook een afdracht kunnen betalen over een deel van het geld dat zij verdienen in Nederland. "Daarmee kan de overheid een bijdrage leveren aan de versterking van media in Nederland. Ik vind het heel normaal dat grote spelers in ons medialandschap als Netflix en Facebook ook meebetalen aan de versterking van dat landschap. In Frankrijk gebeurt dit al."