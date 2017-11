Deel dit artikel:











Goederentrein met LPG ontspoord bij Nieuwdorp Goederentrein met LPG ontspoord bij Nieuwdorp (foto: HV Zeeland)

In het Sloegebied is een goederentrein met LPG ontspoord. Eén wagon kwam op z´n kant terecht, een andere is naast het spoor terecht gekomen. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland is er geen gevaar voor lekkages. Er raakte niemand gewond bij het incident.

Het ongeluk gebeurde om 23.25 uur. Het gaat om een goederentrein met in totaal 20 wagons. Die zijn allemaal geladen met LPG, maar volgens de Veiligheidsregio Zeeland is er geen explosiegevaar. De weg langs het goederenspoor, de Frankrijkweg, werd voor de zekerheid wel afgezet. Incidentenbestrijding Medewerkers van de dienst incidentenbestrijding van ProRail zijn inmiddels ter plekke en ook medewerkers van de vervoerder, Deutsche Bahn, zijn aanwezig.