Deel dit artikel:











Goederentrein met lpg ontspoord bij Nieuwdorp

In de buurt van Nieuwdorp is gisteravond een goederentrein met lpg ontspoord. Eén wagon kwam op z´n kant terecht, een andere is naast het spoor terecht gekomen. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland is er geen gevaar voor lekkages. Er raakte niemand gewond bij het incident in het Sloegebied.

Het ongeluk gebeurde om 23.25 uur ter hoogte van de Frankrijkweg. Het gaat om een goederentrein met in totaal 20 wagons. Die zijn allemaal geladen met lpg, maar volgens de Veiligheidsregio Zeeland is er geen explosiegevaar. De weg langs het goederenspoor is voor de zekerheid wel afgezet. Verkeer De Frankrijkweg blijft afgesloten vanaf de rotonde Europaweg Oost. Er is een omleidingsroute en er staan verkeersregelaars. De verwachting is dat vanmiddag om 16.00 uur gestart wordt met optakelen van de twee goederenwagons. De voorbereiding voor deze operatie starten om 10.00 uur. Wanneer de goederenwagons overeind staan, wordt de rails gerepareerd. De ontspoorde trein met LPG. (foto: HV Zeeland) Onderzoek doen Medewerkers van de dienst incidentenbestrijding van ProRail zijn inmiddels ter plekke en ook medewerkers van de vervoerder, Deutsche Bahn, zijn aanwezig. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar hoe de goederentrein heeft kunnen ontsporen voordat de goederenwagons worden geborgen. De Landelijke Eenheid van de politie en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport gaan samen dit onderzoek doen. Daarna wordt bekeken hoe de berging van de wagons gaat gebeuren.