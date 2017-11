Deel dit artikel:











Goederentrein ontspoord bij Nieuwdorp Goederentrein ontspoord bij Nieuwdorp (foto: Omroep Zeeland)

In het Sloegebied is een goederentrein ontspoord. Eén wagon ligt op z n kant, een andere is naast het spoor terecht gekomen. Er is geen gevaar van lekkage. Niemand raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde om 23.25 uur. Het gaat om een goederentrein met in totaal 20 wagons. Die zijn allemaal geladen met dezelfde stof, maar om welke stof het gaat wordt volgens de Veiligheidsregio Zeeland nog onderzocht. De weg langs het goederenspoor, de Frankrijkweg, is afgezet. Meer bijzonderheden zijn nog niet bekend.