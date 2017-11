Hoe netjes moet je eten? Omroep Zeeland onderzoekt het

Erger jij je aan de eetgewoonten van je gasten? (foto: Pixabay)

Je hebt als gastheer/gastvrouw vijf uur in de keuken gestaan voor het kerstdiner en als je denkt te kunnen gaan eten, blijkt de helft van de tafel alvast zonder jou te zijn begonnen! Voor sommige mensen is dat een doodzonde. En zeg je er wat van als vervolgens iemand hardop beweert dat jouw spinaziesoep niet lekker is? Ja, natuurlijk, als het een van je kinderen is. Maar wat als het je beste vriend is? Die een kwartier later ook nog eens morst met de jus en met de wijn? Van dat laatste heeft hij ook nog eens twee keer te vaak ingeschonken. Sommigen gastheren/gastvrouwen stellen zulke slechte manieren openlijk aan de orde, anderen lijden in stilte.

Wat vind jij afschuwelijk aan tafel?

Vul hier onze enquête in en laat blijken wat jij goede tafelmanieren vindt en wat jij afschuwelijk vindt. Het gaat om wat jij thuis aan de eettafel belangrijk vindt, bijvoorbeeld tijdens een dinertje. Restaurant-etiquette is een ander hoofdstuk, dat nu niet aan de orde is.

De redactie van Omroep Zeeland heeft voor de lijst van de gewenste/ongewenste tafel-etiquette deels geput uit het bekende boek van Amy Groskamp ten Have Hoe hoort het eigenlijk? Daarnaast hebben we ook de eigen ervaringen thuis gebruikt om de goede/foute manieren te inventariseren.

Het is ook maar wat je gewend bent. Sommige mensen zullen het overdreven vinden om de stoel zo zachtjes mogelijk aan te schuiven, maar anderen vinden het verschrikkelijk onopgevoed om luidruchtig met de stoelpoten over de vloer te schuiven. En in Aziatische landen kan boeren laten juist heel beleefd zijn.

Kerstmis

Op de vrijdag vóór Kerstmis wordt het resultaat in onze uitzending en op de website bekend gemaakt. Wie dan tijdens het kerstdiner, drie dagen later, tegen een disgenoot wil zeggen dat hij aan tafel een ongelikte beer is, hoeft dan niet meer omzichtig naar bewoordingen te zoeken. Hij/zij brengt alleen maar het gesprek op de uitzending van Omroep Zeeland en de boodschap is duidelijk.

