Zeeland wordt wakker: Ontspoorde trein, Movember en tafelmanieren

Ontspoorde trein in Vlissingen-Oost (foto: HV Zeeland)

In de buurt van Nieuwdorp is een goederentrein met LPG ontspoord. Eén wagon kwam op z´n kant terecht, een andere is naast het spoor terecht gekomen. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland is er geen gevaar voor lekkages. Er raakte niemand gewond bij het incident in het Sloegebied.

Een hoestend kind (foto: Anjanettew)

Wat te doen als mensen bij bosjes overlijden bij een grote griepuitbraak? En hoe handel je als bestuurder als een groot deel van het ambulancepersoneel zelf door griep geveld is en er nauwelijks nog een ambulance kan rijden? Vragen waar vandaag en morgen antwoord op moet komen tijdens de oefening Zeeuwse Koorts.

De Movember ambulancebroeders (foto: Omroep Zeeland)

De broeders van de ambulancepost in Terneuzen doen mee aan de actie Movember. Ze laten deze maand allemaal hun snor staan, om zo geld op te halen voor het onderzoek naar de behandeling van prostaatkanker bij mannen.

Tafelmanieren (foto: foto: Pixabay)

De tafelmanieren van tegenwoordig in Zeeland. Daarover gaat de enquête van Omroep Zeeland die vandaag online is gezet. De vragen gaan over wat jij vindt. Misschien stoor jij je vreselijk aan de slechte tafelmanieren van je gasten, maar durf je er niets van te zeggen. En wat vind je erger: iemand die de hele tijd naar zijn smartphone zit te kijken of iemand die onder het eten een onsmakelijke medische anekdote vertelt?

Strand bij Oostkapelle in herfstsferen (foto: Ria Brasser)

De zon schijnt geregeld en het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige, op het water eerst nog af en toe krachtige westelijke tot noordwestelijke wind en de temperaturen lopen op tot ongeveer 8 graden.