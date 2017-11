Buurtwhatsappgroepen verspreiden zich als olievlek over Zeeland

Gevoel van veiligheid

Keiharde cijfers over de Buurtwhatsapp zijn er niet, waardoor het niet vast te stellen valt of het daadwerkelijk werkt. De politie op Schouwen-Duiveland is in ieder geval blij met de appgroepen. "We zien gewoon dat er minder inbraken zijn in een wijk met Buurtwhatsapp en het draagt sowieso bij aan het gevoel van veiligheid bij mensen", vertelt operationeel expert agent Richard den Boer. Van schijnveiligheid is volgens hem geen sprake.

Buurtwhatsappgroepen per Zeeuwse gemeente

gemeente per december 2015 per oktober 2017

Borsele

0 8 Goes 2 28 Hulst

0 29 Kapelle 0 11 Middelburg 11 28 Noord-Beveland 0 3 Reimerswaal 1 6 Schouwen-Duiveland 2 24 Sluis 0 6 Terneuzen 2 55 Tholen 1 25 Veere 13 21 Vlissingen 6 25 Totaal 38 269

'We kunnen niet meer zonder de burger'

Buurtwhatsappgroepen kunnen actief bijdragen aan de opsporing van inbrekers of verdachten. "De mensen uit die groepen zijn extra oren en ogen voor de politie. Boeven vangen we niet meer alleen anno 2017", aldus Den Boer. "Wij als politie surveilleren door de buurt, maar zij weten wat er wel en niet in een buurt past. Een verdacht voertuig dat voor ons mogelijk normaal is, is voor hen misschien wel verdacht omdat-ie er nooit komt."

Een fragment uit de Buurtwhatsapp van Krabbendijke (foto: Omroep Zeeland)

Elke gemeente heeft een eigen beleid

Gemeenten bepalen zelf wat voor beleid ze hanteren rondom de appgroepen. Waar de gemeente Sluis 'alleen maar' stickers uitgeeft, biedt de gemeente Tholen stickers én borden voor iedereen die een groep opricht.

Burgemeester Van der Velde van Tholen vindt het erg belangrijk om mensen die een Buurtwhatsapp willen opstarten zo goed mogelijk te ondersteunen. De gemeente roept mensen op om dat via een bepaalde website te doen. "Op die manier houden we als gemeente ook contact met alle groepen en kunnen we proberen de veiligheid te vergroten", aldus burgemeester Van der Velde.

Lees ook: