Ontspoorde wagons Nieuwdorp: goederenvervoer ligt zeker tot woensdag stil

Afgelopen nacht ontspoorde een goederentrein met lpg. Een wagon is omgevallen, een andere wagon is net naast het spoor terecht gekomen. De trein had in totaal twintig wagons met lpg. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland is er geen explosiegevaar geweest.

Overslagbedrijf Vopak in Vlissingen-Oost laat per jaar zo'n 8.000 gaswagons over het Zeeuwse spoor rijden. Door de uitbreidingen bij het bedrijf en meer vraag naar gas wil Vopak graag de komende jaren het aantal lpg-wagons verhogen. Het bedrijf wil dat de norm verhoogd wordt naar 12.800 per jaar.



Optakelen van wagons

De verwachting is dat aan het einde van de middag wordt gestart met het optakelen van de twee ontspoorde wagons. Met meerdere kranen van Mammoet worden ze opgetakeld, en iets verder op het spoor weer neergezet. Omdat de twee wagons verder niet zijn beschadigd, blijft de lpg tijdens het takelen in de wagons zitten.

Wanneer de wagons overeind staan, wordt de beschadigde rails gerepareerd. Een woordvoerder van ProRail verwacht dat het goederenvervoer op het traject pas in de loop van morgen weer mogelijk is.

Omgevallen lpg-wagon bij Nieuwdorp (foto: Omroep Zeeland)

Weg afgesloten

De Frankrijkweg bij Nieuwdorp blijft tijdens de voorbereidingen en berging van de wagons afgesloten vanaf de rotonde Europaweg Oost. Er is een omleidingsroute en er staan verkeersregelaars. De doorgaande weg, de Bernardweg (N254), is gewoon open voor het verkeer. Het spoor bij Nieuwdorp is een goederenspoor van en naar bedrijven in Vlissingen-Oost, er zijn dus geen gevolgen voor treinreizigers in Zeeland.

De stortplaats Noord- en Midden Zeeland van Indaver is door het ongeluk niet bereikbaar. De werkzaamheden bij de vestiging aan de Frankrijkweg liggen vandaag nagenoeg stil. De acht werknemers zijn halverwege de ochtend naar huis gestuurd. De andere vestigingen van Indaver in Vlissingen-Oost zijn wel bereikbaar.

