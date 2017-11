Eigenaar Checkpoint veroordeeld, maar geen straf

Joint (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de gedoogvoorwaarden mag een coffeeshop maar een bepaalde hoeveelheid voorraad in huis hebben. Omdat er zo veel klanten kwamen bij Checkpoint was die voorraad bij lange na niet genoeg en werden volgens de rechter de gedoogvoorwaarden dus geschonden. Coffeeshop Checkpoint is in 2009 gesloten. De rechtszaken begonnen in 2010.

Eis

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie een voorwaardelijke celstraf van zeven weken en een voorwaardelijke boete van een kwart miljoen euro. Het OM vond dat er een criminele organisatie achter Checkpoint zat en daar is het hof het mee eens. Ook zouden er te veel drugs aanwezig zijn geweest in het pand. Checkpoint moest acht jaar geleden de deuren sluiten op last van justitie.

Eerder bereikte de zaak al het gerechtshof in Den Haag. Dat hof vond dat Willemsen binnen de grenzen van het gedoogbeleid had gehandeld. Toen werd het OM niet ontvankelijk verklaard. Het OM stapte naar de Hoge Raad en die draaide die uitspraak terug. De raad verwees de zaak door naar het hof van Amsterdam. Ook daar werd het OM niet ontvankelijk verklaard en weer stapte het OM naar de Hoge Raad. Daarna moest het gerechtshof in Den Bosch zich opnieuw over de zaak buigen.

Grootste

Checkpoint was de grootste coffeeshop van Nederland. De eigenaar staat terecht omdat Checkpoint volgens het OM meer softdrugs in voorraad had, dan werd gedoogd. Dagelijks kwamen er 2000 tot 3000 klanten, het merendeel uit Frankrijk en België. Die situatie werd lang gedoogd, tot het OM in 2007 besloot om Checkpoint aan te pakken. Er volgden invallen in 2007 en 2008, waarna de eigenaar werd aangehouden. Bij de originele rechtszaak veroordeelde de rechtbank in Middelburg de eigenaar van Checkpoint tot 16 weken cel.