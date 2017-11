Deel dit artikel:











Man gooit huisraad op straat

In een woning aan de Van Dishoeckstraat in Vlissingen is in de nacht van maandag op dinsdag een man aangehouden. Hij hield zijn buren uit hun slaap omdat hij zijn huisraad naar buiten smeet.

Politieauto (foto: oz) Het was niet de eerste keer dat de man overlast veroorzaakte. Hij zit vast in een politiecel, een GGD-arts beoordeelt vandaag zijn toestand. De man krijgt in ieder geval een boete voor zijn nachtelijke lawaai èn voor het onjuist aanbieden van afval.