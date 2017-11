Deel dit artikel:











Dit gebeurde er vannacht in de Westerscheldetunnel...

De eerste van vijf nachten werkzaamheden in de Westerscheldetunnel zit er op. De hele week is de tunnel van 20:30 tot 21:00 uur volledig afgesloten. Vervolgens wordt het verkeer in twee richtingen door de Oostbuis geleid. Reden? In de Westbuis worden 275 nieuwe borden geplaatst.

Tijdens de afsluitingen worden nieuwe signaleringsborden opgehangen. Op de borden staat bijvoorbeeld de maximumsnelheid aangegeven. De nieuwe borden zijn volgens de tunnel beter verlicht en twee keer zo groot als de huidige borden. De nieuwe signaleringsborden in de tunnel (foto: Westerscheldetunnel) De renovatie van de tunnel kost 18 miljoen euro. Het werk duurt nog tot 30 juni 2018. De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens reguliere onderhoudsnachten. De borden in de Oostbuis worden tussen 11 en 15 december opgehangen. Dan gelden dezelfde afsluitmomenten.