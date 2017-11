Zeven vragen over opslag en vervoer van gas in Zeeland

Ontspoorde wagons bij Nieuwdorp (foto: Omroep Zeeland)

Waar reed de ontspoorde trein naar toe?

De goederentrein met twintig volle wagons was onderweg naar de Vopak-terminal in Vlissingen-Oost om daar te lossen.

Welk gas zat in de tanks?

Refinery Grade Propylene (RGP). Een mix is van propaan en propylene. Als dit product vrijkomt, gaat het verdampen en het is bovendien erg brandbaar. Vergelijkbaar met lpg.

Wie is verantwoordelijk voor het vervoer per spoor?

Het vervoer over spoor en het binnen en uitrijden van de wagons bij Vopak wordt gedaan door de gespecialiseerde vervoerders. De beheerder van de technische staat van het spoor is ProRail.

Wat zijn de gevolgen voor Vopak Vlissingen?

De klanten van Vopak kunnen momenteel niet per spoor of vrachtwagen de terminal in Vlissingen-Oost bereiken. Het bedrijf is nog wel via de Westerschelde bereikbaar.

Vopak Terminal Vlissingen 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Welke veiligheidsmaatregelen neemt Vopak?

Vopak controleert bij binnenkomst en bij verlaten van de terminal de 'integriteit' van de wagons. Verder is Vopak in nauw overleg met klanten en vervoerders. De terminal is sinds 1983 open. In de buurt van de terminal hebben zich tot nu toe geen incidenten zoals vandaag voorgedaan.

Vopak wil meer wagons met gas laten rijden. Heeft dit incident gevolgen van die wens?

Het tankopslagbedrijf in Vlissingen-Oost gaat er vanuit dat dit geen invloed heeft. Vopak is erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar het incident bij Nieuwdorp: "Dit mag nooit gebeuren, ongeacht of er één of veel wagons over het spoor gaan. Veiligheid staat voor Vopak altijd op één."

Wie bepaalt of er meer wagons mogen rijden?

De provincie Zeeland - via de Regionale Uitvoerings Dienst - is de vergunningverlener voor de terminal. Er loopt momenteel een vergunningsaanvraag van Vopak Vlissingen voor een uitbreiding van 10.300 naar 12.800 wagons per jaar. Dit blijft, volgens Vopak, binnen de bestaande risicoruimte van de Wet Basisnet. Die wet stelt bepaalde grenzen aan de risico's die het vervoer over weg, binnenwater en spoor van gevaarlijke stoffen kan opleveren voor omwonenden.

