Erger jij je ook aan het geneuzel op de Buurtwhatsapp?

Duidelijke afspraken en gedragsregels

Bea Lochtenberg en Gerard Tollenaar zijn de drijvende krachten achter de Buurtwhatsapp in IJzendijke. Zij hebben duidelijke afspraken gemaakt in de groep. "Als we mensen in de WhatsApp-groep uitnodigen moeten ze zich eerst opgeven via de mail. Dan sturen we een bericht terug met de duidelijke afspraken en gedragsregels voor in de groep", zegt Lochtenberg.

En dat werpt zijn vruchten af. "We hebben weinig problemen in de app. Als er niets aan de hand is, wordt die ook niet gebruikt", aldus Tollenaar. Op deze manier krijgen de twee grip op de app. "Een foutje maken we allemaal, mocht er structureel irritatie zijn, dan spreken we iemand daar persoonlijk op aan. We kunnen altijd nog overgaan tot het verwijderen van iemand", zegt Tollenaar.

Bea Lochtenberg en Gerard Tollenaar (foto: Omroep Zeeland)

Lochtenberg heeft een handige suggestie om deze irritatie te voorkomen: "Start een app die zich echt richt op het delen van goederen." Een plek waar mensen bijvoorbeeld oproepjes voor een kinderoppas of tuingereedschap in kwijt kunnen. "Zo gaan mensen makkelijker spullen van elkaar lenen en meer met elkaar in gesprek."

Onderhouden

Het onderhoud van zo'n groep hoeft ook niet veel tijd te kosten. "Ik ben hier soms vijf minuten in de week mee bezig, dat is helemaal niets en dat heb ik er graag voor over", zegt Tollenaar. Hij raadt daarom ook zoveel mogelijk mensen aan om met een Buurtwhatsapp (vooral op gebied van veiligheid) te beginnen.