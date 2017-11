Deel dit artikel:











Chinezen doen inspectie voor exportcertificaat schelpdiersector

Een delegatie Chinezen is op bezoek bij de Vereniging van Mosselhandelaren in Yerseke. De Chinezen zijn op een inspectiemissie: ze komen kijken of de Zeeuwse schaal- en schelpdierensector in aanmerking komt voor een exportcertificaat dat in China wordt ingevoerd.

Oesterputten in Yerseke (foto: Omroep Zeeland) Het dagelijks provinciebestuur ziet hierin een nieuwe kans voor de sector en betaalt mee aan de kosten voor het Chinese bezoek. De inspectie kost volgens de provincie zo'n 10.000 euro, de provincie wil daar 2500 euro van betalen. Op grotere schaal exporteren Zonder het certificaat mogen de Zeeuwse kwekers geen levende vis, schaal- en schelpdieren meer naar China vervoeren dat is bedoeld om te worden opgegeten door mensen. Op dit moment wordt een kleine hoeveelheid naar China geëxporteerd, met het certificaat zou dat ook op grote schaal kunnen.