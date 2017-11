Bekerloting kwartfinale bij Groene Ster

Saïd Bouzambou in duel met een Hovocubo-speler (foto: Paul ten Hacken)

Of Groene Ster ook daadwerkelijk mee zal dingen om een plek in de kwartfinale is nog maar de vraag. Met Hovocubo als tegenstander heeft de ploeg van trainer Samir Yaaqobi geen gunstige loting. Eerder dit seizoen verloren de Vlissingers al met 2-5 van de club uit Noord-Holland. In de beker troffen de ploegen elkaar twee seizoenen geleden in de halve finale. Toen ging Groene Ster met 0-7 onderuit.

Het is voor Groene Ster overigens de eerste wedstrijd in de beker. In de eerste ronde zou de ploeg spelen tegen Jogadores CV/Cagemax, maar die hadden niet genoeg spelers en zo bereikte de club uit Vlissingen de volgende ronde. Hovocubo haalde de achtste finale na een 5-18 zege op REUZ.