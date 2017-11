Eerste tastbare maatregelen in Bloemenbuurt na nieuwjaarsrellen

De kettingen moeten onder meer scooters weren die over de stoepen scheuren. Volgens Priscilla Kuijpers van de wijktafel Middenstad is het hoogtijd dat er iets gebeurt. "We zijn elf maanden verder. Sommige buurtbewoners hadden lange tijd zoiets van: ze beloven van alles, maar we zien nog niks."

Camera's

Binnenkort worden ook verschillende brandgangen afgesloten en camera's geplaatst. Naast deze fysieke maatregelen is er afgelopen jaar onder meer een jeugdhonk geopend in de buurt. Volgens ROAT is dat een groot succes. Ook is een wijktafel opgezet waarin professionals en buurtbewoners samen optrekken.

Informatiebrief

Eén dezer dagen krijgen buurtbewoners een informatiebrief in de bus waarin staat welke maatregelen er getroffen worden en welke telefoonnummers ze kunnen bellen als ze iets willen melden.

