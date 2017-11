Veli Eryürük nieuwe trainer Sluiskil

Veli Eryürük gaat aan de slag als trainer bij Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Eryürük is zelf nog voetballer in een recreatief elftal bij Terneuzense Boys, maar door een blessure aan zijn knie kan hij daar voorlopig niet in actie komen. "Toen werd ik gebeld door Sluiskil en dacht ik dat is een mooie stap." Eryürük heeft nog geen trainerspapieren, maar hoopt die zo snel mogelijk te halen. De afgelopen 3 wedstrijden was Eryürük al de eindverantwoordelijke bij Sluiskil, dat zorgde nog niet voor punten.

Sluiskil was op zoek naar een nieuwe trainer omdat Sigi Leest in oktover afscheid nam bij de vijfdeklasser. Dennis van Deurzen nam toen een aantal weken als interim-trainer zijn taken over. De club bezet de laatste plaats in de zondag vijfde klasse met nul punten uit acht wedstrijden en een negatief doelsaldo van -38.