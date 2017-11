Openbaar Ministerie tevreden; veroordeling eigenaar Checkpoint vooral principekwestie

Gesloten coffeeshop Checkpoint in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De coffeeshop had meer drugs in voorraad dan werd gedoogd. Daarmee overtrad eigenaar Willemsen de regels. Tegelijk stelt het Hof vast dat het niet te voorkomen was omdat Checkpoint zo groot was. Dagelijks kwamen er tweeduizend tot drieduizend klanten. Persraadsheer Tineke Hilverda van het Hof in Den Bosch legt uit:

'Genoeg gestraft'

Het Openbaar Ministerie gaat de uitspraak nog verder bestuderen, maar de kans is groot dat een punt wordt gezet achter deze langlopende zaak. Er werden ook alleen maar voorwaardelijke straffen geëist. Volgens het Openbaar Ministerie was het na een procesgang van zeven jaar niet meer redelijk om een onvoorwaardelijke celstraf te eisen. Ze kunnen zich dan ook vinden in de uitspraak van het Hof. Die zegt dat er dus wel iets strafbaars is gebeurd, maar dat Willemsen inmiddels meer dan genoeg is gestraft met de lange rechtsgang.

Checkpoint was de grootste coffeeshop van Nederland. De eigenaar stond terecht omdat Checkpoint volgens het Openbaar Ministerie meer softdrugs in voorraad had, dan werd gedoogd. Dagelijks kwamen er 2000 tot 3000 klanten, het merendeel uit Frankrijk en België. De situatie werd lang gedoogd, tot het Openbaar Ministerie in 2007 besloot om de coffeeshop aan te pakken. Er volgden invallen in 2007 en 2008, waarna de eigenaar werd aangehouden. Bij de originele rechtszaak veroordeelde de rechtbank in Middelburg de eigenaar van Checkpoint tot 16 weken cel.

André Beckers is de advocaat van Willemsen en hij ziet de zaak van vandaag niet als verloren. Zijn cliënt is blij dat hij geen straf meer krijgt, maar vindt het daarentegen onterecht dat gezegd wordt dat hij de gedoogregels heeft overtreden.

De verdediging gaat eerst de uitspraak verder bekijken, maar ook zij sluiten niet uit dat met deze zaak dit boek gesloten kan worden. Dat deze zaak mogelijk ten einde komt betekent niet dat de rechtsgang tegen Meddie Willemsen voorbij is. Er loopt ook nog een zaak om hem miljoenen te ontnemen die hij met Checkpoint zou hebben verdiend.

Gevolgen voor coffeeshops

De uitspraak heeft, volgens Beckers, ook gevolgen voor andere coffeeshops in Nederland. Die kunnen nu net als Checkpoint gedoogd worden en op ieder willekeurig moment worden aangepakt door justitie. Het Hof zegt daarover dat er een situatie is ontstaan waarbij de verkoop wordt gedoogd, maar de achterdeur waar de drugs langs binnen komt wordt aangepakt. Tot die situatie is opgelost moet de rechtspraak per geval bekijken of er strafbare dingen zijn gebeurd.

