Provinciebestuur wil toch door met havenfusie

Saneringswerkzaamheden op het terrein van Thermphos (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het dagelijks provinciebestuur is er een oplossing in de maak. Daarbij mogen Rijk, provincie en havenbeheerder Zeeland Seaports onderling de winst verdelen, als het vervuilde terrein van Thermphos uiteindelijk weer schoon is en kan worden verhuurd aan een nieuw bedrijf.

Thermphos was absolute voorwaarde

Eerder stelden politieke partijen in provinciale staten, dat een oplossing voor het vervuilde terrein van oud-fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost, een absolute voorwaarde is voor de havenfusie tussen de Gentse havenbeheerder en die in Zeeland, Zeeland Seaports.

De politieke partijen worden vanavond tijdens een besloten bijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken.

De fracties in Provinciale Staten zijn op zich tevreden over de eerste oplossing die voor Thermphos is gevonden, onder leiding van oud-PvdA-leider Diederik Samsom. Daarin staat dat Rijk, provincie Zeeland en havenbeheerder Zeeland Seaports ieder ruim 27 miljoen euro op tafel leggen, om het zwaar vervuilde terrein te saneren. Wel is er sindsdien discussie over de tekst van de overeenkomst.

Geld terugzien

De provincie staat erop, om straks als één van de eersten mee te delen in de winst op het dan schone Thermphos-terrein. Die winst zou dan niet automatisch in de pot van de fusiehaven terecht komen. Op die manier hoopt de provincie iets terug te zien van de ruim 10 miljoen euro, die ze al eerder moest steken in onder meer de beveiliging van de brandgevaarlijke fosfor-resten op het terrein.

Behalve met fosfor, is het Thermphos-terrein ook vervuild met asbest en licht-radioactief materiaal. De fosfor-producent ging vijf jaar geleden, net voor de Kerstdagen, failliet. Daarbij verloren honderden Zeeuwen hun baan.

