Windpark Borssele krijgt rotors van 167 meter

Het windmolenpark langs het Spuikanaal bij Bath (foto: Bertus Ars / Flickr)

Volgens Ørsted betekenen de enorme rotoren meer energie per windturbine waardoor de kosten voor de energie omlaag gaan. Het gaat in totaal om 94 turbines. De verwachting is dat Borssele 1 & 2 eind 2020 in bedrijf worden genomen.

De turbines leveren 8 MW, dat is achttien keer zoveel als de turbines die werden gebruikt bij het eerste offshore windpark ter wereld bij Denemarken in 1991, meldt Ørsted.