Nuchterheid overheerst na treinontsporing: 'Als er iets gebeurt, dan is dat maar zo'

De grond trilt aan de Stationsstraat in Kapelle wanneer de intercity vanuit Roosendaal langsrijdt. "Je ligt 's nachts wel eens te trillen in bed wanneer de goederentrein langskomt," aldus een bezorgde omwonende. Hij vindt dat er aanpassingen moeten worden gemaakt aan het spoor, zodat de treinen minder overlast geven. Een buurvrouw is het met hem eens: "Ik maak me wel eens zorgen om mijn veiligheid. Als je ziet wat er nu gebeurd is in Nieuwdorp, dan denk je: dat had ook hier kunnen zijn."

Langsdenderende treinen

Toch blijven de meeste mensen kalm. Marien Verbrugge woont al ruim twintig jaar dicht bij het spoor. Hij maakt zich geen zorgen over de veiligheid en hij heeft ook geen last van de langsdenderende treinen. "Ik woon hier erg fijn. Natuurlijk kan er iets misgaan. Dat kan nare gevolgen hebben, maar als dat gebeurt, dan is het maar zo."

Geen overlast

Ook Piet de Groote woont al sinds 1981 vlak bij het spoor. "Het is belangrijk voor de economie dat al die treinen hier langsrijden. Ik ondervind er weinig hinder van, zelfs niet van de goederentreinen. En mocht het wel mis gaan, dan denk ik altijd maar: de één zijn dood is soms de ander zijn brood!"