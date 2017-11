Statenleden houden lippen stijf op elkaar na besloten Thermphos-bijeenkomst

(foto: Omroep Zeeland)

De politieke partijen in Provinciale Staten van Zeeland werden twee uur lang bijgepraat over het dossier Thermphos, dat zo belangrijk is voor de havenfusie tussen Zeeland en Gent. De partijen moeten aanstaande vrijdag 1 december te kennen geven of ze vóór of tegen de fusie zijn, maar hebben eerder aangegeven, dat ze pas ja kunnen zeggen als het dossier Thermphos geregeld is.

Maar dinsdag kwam het dagelijks provinciebestuur met een brief aan de partijen, waarin stond dat alle handtekeningen onder een Thermphos-deal nog niet zijn gezet. De overeenkomst zou er wel aan zitten te komen. Het zou onder meer gaan om een juridisch aspect, dat het Rijk nog moet ophelderen. Het provinciebestuur vroeg de partijen wel, komende vrijdag akkoord te gaan met de havenfusie.

CDA-fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland (foto: CDA | YouTube)

"Het is van groot belang dat Zeeland Seaports deze kans kan krijgen om met Gent verder te gaan. Maar er zijn nog meer grote belangrijke zaken", reageert fractievoorzitter Hannie Kool van het CDA. "We moeten zorgen dat we daar nuchter met elkaar over spreken. Dat er met elkaar goede afspraken worden gemaakt. Dat er helderheid is en geen onduidelijkheid."

De overeenkomst voor Thermphos zou moeten regelen dat toekomstige opbrengsten van het Thermphos terrein worden verdeeld onder het Rijk, de provincie Zeeland en de Zeeuwse haven, Zeeland Seaports. Zo hoopt de provincie toch nog iets terug te zien van de vele miljoenen, die ze al in de sanering van het zwaar vervuilde terrein heeft moeten steken.

Onder leiding van oud-PvdA-leider Diederik Samsom kwamen Rijk, provincie en Zeeland Seaports een paar maanden geleden overeen, de resterende kosten voor de sanering met zijn drieën te delen. Dat komt neer op een bedrag van ruim 27 miljoen euro per partij. Maar de provincie heeft daar bovenop al eerder kosten gemaakt, zo'n 14 miljoen euro. Dat geld is opgegaan aan onder meer de strenge beveiliging van het vervuilde terrein, dat veel zeer gevaarlijke, brandbare fosfor bevat.

