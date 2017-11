Deel dit artikel:











Brandweer breekt plafond weg in Breskens

Een woning aan de Dorpsstraat in Breskens is dinsdagavond beschadigd door brand. Het brandje woedde in het plafond van de uitbouw van de woning.

Brand Dorpsstraat Breskens 2 (foto: HVZeeland) De brandweer zette twee bluswagens en een hoogwerker in. Om het vuur te blussen moest een deel van het plafond worden weggebroken. De twee bewoners raakten niet gewond. Een half uur na de eerste melding was de brandweer de brand om 21.00 uur meester. I