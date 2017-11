Gekantelde wagons weer op de rails

De goederentrein ontspoorde maandagavond rond 23.20 uur. Gisteravond begon het karwei om de uit de rails gelopen wagon weer op het spoor te takelen en de wagon die naast het spoor op z'n kant lag te bergen. Daarbij werden drie hijskranen gebruikt die daarvoor naar Nieuwdorp waren gekomen.

Nadat de wagons weg waren, kon begonnen worden aan het herstel van het spoor. "Er is tientallen meters spoor flink beschadigd en dat betekent eigenlijk dat we aan spoorvernieuwing moeten doen", legt woordvoerder Anna Kodde van ProRail uit. "Dat betekent nieuwe ballast, nieuwe dwarsliggers, nieuwe rails. Daar zijn we zeker nog tot in de loop van de middag mee bezig vandaag." Op dat stuk spoor kunnen voorlopig nog geen treinen rijden. De andere sporen zijn wel beschikbaar.

In de nacht van maandag op dinsdag ontspoorde een goederentrein met brandbaar gas. Een wagon was omgevallen, een tweede wagon was net naast het spoor terecht gekomen. De trein had in totaal twintig wagons. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland is er geen explosiegevaar geweest en zijn bij het incident geen gewonden gevallen.

De berging van de wagons stond onder leiding van medewerkers van de dienst incidentenbestrijding van ProRail. Uit voorzorg was er de hele avond een bluswagen van de brandweer aanwezig, De Frankrijkweg in het Sloegebied was afgezet voor de bergingswerkzaamheden.