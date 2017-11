Bouwbedrijven komen om in het werk, maar hebben tekort aan materiaal

Dat de bouw enkele weken stilligt is vervelend, maar dat betekent niet dat het personeel van de bouwbedrijven thuis zit. Er is namelijk genoeg werk om de bouwvakkers tussen projecten heen en weer te sturen. "Dat doe je liever niet, maar als het niet anders kan, zoals nu, dan doe je het. Het fijnste is natuurlijk als onze mensen op een project beginnen en die achter elkaar door kunnen afmaken", legt directeur Hans Boogert van bouwbedrijf Boogert uit.

Heipalen weken niet leverbaar

Doordat in het hele land nieuwbouwhuizen uit de grond worden gestampt alsof het niks is, kampen leveranciers met grote tekorten aan bouwmaterialen. Dat betekent wekenlange wachttijden voor bijvoorbeeld heipalen. "We zouden in de wijk Aria in Goes voor de zomer beginnen met heien, maar doordat er geen palen waren kregen we ze pas weken na de zomer. Dat betekent dat je niet aan je project kunt beginnen", zegt Martijn van Sabben van bouwbedrijf Fraanje.

Al zou er voldoende bouwpersoneel zijn, toch neem ik geen extra personeel meer aan."" directeur Hans Boogert

Tekort aan personeel is een tweede gevolg van de toenemende vraag naar nieuwbouwhuizen. Toch willen de directeuren van de bouwbedrijven niet meer explosief groeien. Ze zeggen te hebben geleerd van de economische crisis en nemen alleen nog het werk aan, dat ze aankunnen. "Op dit moment zijn er ook niet genoeg mensen om aan de vraag te voldoen. Maar al zouden ze er zijn, dan wil ik niet groeien. Zo is het goed", zegt Boogert. Dat betekent wel dat bouwbedrijven regelmatig 'nee' moeten verkopen aan opdrachtgevers.

Voorlopig geen extra bouwmaterialen

Het tekort aan materialen zal voorlopig nog niet opgelost zijn. Tijdens de economische crisis zijn veel productiebedrijven failliet gegaan. "Zo'n bedrijf zet je niet even in een paar maanden op. De vraag is ook of iemand het durft, want als de bouw straks weer inzakt, dan zit je weer." Voor de bouwbedrijven betekent het nu dat ze kopers vaak teleur moeten stellen. "De oplevering van een huis loopt nu soms weken uit, omdat we de materialen niet op tijd binnen hebben."