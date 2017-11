Deel dit artikel:











Zeeland wordt wakker: wagon op de rails, wachttijden bouw stijgen en megaturbines

Goedemorgen! Het is woensdag 29 november 2017 en dit is een overzicht van het nieuws in Zeeland.

Medewerkers van ProRail controleren een wagon die uit de rails gelopen is. (foto: Omroep Zeeland) Wagon weer op de rails De eerste van de twee ontspoorde wagons geladen met het gas RPG in Nieuwdorp staat weer op de rails. Grote telescoopkranen hebben de gekantelde wagon gisteravond rond 23.30 uur op z'n plek gezet. Lees ook: Gekantelde wagon weer op de rails Bouwvakkers op een bouwplaats in de wijk Aria in Goes (foto: Omroep Zeeland) Wachttijden bouw stijgen Zeeuwse bouwbedrijven profiteren van de populariteit van nieuwbouw, maar hebben er ook last van. Door de grote vraag naar bouwmaterialen als heipalen, vloeren, kalkzandsteen en prefab-kappen, loopt de wachttijd enorm op. De bouw ligt daardoor soms enkele weken stil. Lees ook: Bouwbedrijven komen om in het werk, maar hebben tekort aan materiaal Het windmolenpark langs het Spuikanaal bij Bath (foto: Bertus Ars / Flickr) Megaturbines Windpark Borssele 1 & 2, voor de Zeeuwse kust op zee, krijgt de primeur van turbines met wieken van 167 meter. Exploitant Ørsted meldt dat voor de levering een contract is gesloten. Lees ook: Windpark Borssele krijgt rotors van 167 meter In de polder bij Zonnemaire (foto: Lennaert de Looze | Verzeeuwigd) Het weer Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs is er vandaag verder veel bewolking en er valt een enkele regen- of hagelbui. Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind en het wordt 7 à 8 graden.