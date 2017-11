Voormalige DELTA Netwerk Groep verandert naam en logo

Er is gekozen voor De Netwerk Groep zodat de afkorting DNWG behouden blijft. Volgens het bedrijf is dat namelijk herkenbaar voor de Zeeuwen.

Mannen bij je thuis of in de straat

Als er bijvoorbeeld iets gerepareerd of onderhouden moet worden aan de water-/gasleiding of elektriciteitskabels in de straat, dan komt DNWG (De Netwerk Groep) eraan te pas. Zij onderhouden de boel in opdracht van Enduris. Want dat bedrijf beheert alle kabels en leidingen voor elektriciteit en gas. Daarnaast heb je nog Evides, het waterbedrijf. Zij beheren het water en schakelen DNWG in voor reparaties.

De verhouding van DNWG ten opzichte van Enduris en de Stedin groep (foto: Omroep Zeeland)

Hoe zat het ook alweer? Eerst was er DELTA NV. Daar viel alles onder. Televisie, internet en energie (gas/elektriciteit).

Door de splitsingswet moest het bedrijf zich opsplitsen. De overheid vond dat een netwerkbedrijf en een productie/leveringsbedrijf niet in handen van één organisatie mochten zijn. Daarom werd het gesplitst en kregen we DELTA (energieleverancier, televisie & internet), PZEM (energiebedrijf), Enduris (eigenaar van de elektriciteitskabels en gasleidingen in Zeeland) en het huidige DNWG - De Netwerk Groep - (onderhoud de kabels en leidingen voor elektriciteit, gas en water). Uiteindelijk vallen Enduris en DNWG dan weer onder de Stedin Groep.

Nieuwe bestickering en kleding

Met de naamswijziging en het nieuwe logo moet er binnen het bedrijf veel gebeuren. "Van de bussen tot het briefpapier. Dat moet allemaal vervangen worden met het nieuwe logo!", zegt manager Henk den Engelse. 220 bedrijfswagens worden vanaf vandaag omgestickerd. Het bedrijf hoopt dat het mei volgend jaar is afgerond.