Terneuzen: weinig steun Rijk bij onveilige betonvloeren

MFC De Statie (foto: Omroep Zeeland)

Beide gebouwen werden uiteindelijk veilig beoordeeld, maar wethouder Frank van Hulle miste hulp van het Rijk daarin. "De centrale coördinatie ontbrak."

Waarom geen vraagbaak?

"Het Rijk komt met een brief 'dit moet je onderzoeken'", vertelt Van Hulle. "Legt het balletje neer bij de gemeente en vanaf dat moment was er eigenlijk bijna geen communicatie meer mogelijk met het Rijk. Ze hadden wel een websiteje, maar die was niet echt up-to-date. Dan vind ik het jammer dat zij niet een soort vraagbaak worden voor heel Nederland. Want in heel Nederland speelt die problematiek."

Verder is de wethouder erg tevreden over de manier waarop alles gelopen is. Hij looft zowel de houding van de ouders, als die van Woongoed - de eigenaar van het gebouw - en de communicatie vanuit de gemeente. "Zonder zeuren, gewoon gelijk actie ondernemen."

Onder andere de 200 kinderen van de basisschool moesten een ander onderkomen zoeken. (foto: Omroep Zeeland)

Gisteravond gaven de woningbouwcorporatie en de gemeente een informatiebijeenkomst over wat er de afgelopen periode is gegaan. "Vanuit de zaal kregen we een of twee kritische vragen van 'goh, waarom duurde het zo lang', dat hebben we kunnen uitleggen. Maar iedereen was eigenlijk wel tevreden over de manier waarop het gegaan is."

Veilig verklaard

De Statie werd afgelopen vrijdag veilig verklaard. De verenigingen hebben het gebouw inmiddels weer betrokken, de school verhuist deze week. Vanaf maandag krijgen de kinderen weer les in De Statie.

Lees ook: