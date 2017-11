Deel dit artikel:











Vlissingen doet onderzoek naar betonconstructie zestig gebouwen

De gemeente Vlissingen gaat de vloeren van zestig gebouwen onderzoeken om te kijken of er iets mis is met de betonconstructie. Dit in navolging van de problemen bij De Combinatie. De breedplaatvloeren in deze gebouwen hebben mogelijk dezelfde constructie als de parkeergarage in Eindhoven die in mei instortte.

De vloer van De Combinatie in Vlissingen bleek, na testen met waterbassins, veilig. (foto: Omroep Zeeland) Het gaat om panden die geen eigendom van de gemeente zijn, maar waar Vlissingen sinds 1999 een vergunning voor heeft gegeven. De gemeente gaat nu aan de hand van bouwtekeningen bepalen of de betreffende gebouwen risicovloeren hebben. Als dat het geval is, zal de gemeente in gesprek gaan met de eigenaren en hen vragen 'verder diepgaand onderzoek' te doen. Als een gebouw aangepast moet worden, zijn de kosten voor de eigenaar. Volgens wethouder Sem Stroosnijder gebeurt onderzoek naar betonconstructiefouten op dit moment overal. "Wat wel specifiek is aan Vlissingen is dat wij relatief veel nieuwbouw hebben gepleegd sinds 1999, dus er is hier sprake van - denk ik - een relatief iets groter bestand van dit soort panden." Externe experts Om hun eigen personeel niet extra te belasten - 'die zijn ook druk bezig met de vergunningen van de gewone inwoners en de nieuwbouwprojecten' - huurt de gemeente Vlissingen externe experts in om het vervolgonderzoek te doen.