Zeeuwen op Woensdrecht krijgen het druk door komst F35

Van de 2.500 werknemers bij Vliegbasis Woensdrecht in Hoogerheide komen er zo'n 250 tot 300 uit Zeeland. Sergeant-Majoor Hans Alewijnse (46) uit Vlissingen is een van hen. Hij werkt sinds 2000 op de Vliegbasis. Daarvoor zat hij bij de brandweer op Vliegbasis Eindhoven.

Alewijnse en zijn collega's werken in een gloednieuw gebouw waar de logistieke voorraden van de luchtmacht worden beheerd. Het kleinste schroefje van de F-16 tot enorme rotorbladen voor gevechtshelikopters liggen er opgeslagen.

Distributiecentrum

Als de F35, de Joint Strike Fighter, zijn intrede doet wordt dat alleen maar meer. Woensdrecht wordt namelijk het distributiecentrum voor alle deelnemende landen in Noordwest-Europa en Israël. Volgens Alewijnse gaan de ontwikkelingen nu hard. "Alles raakt de laatste jaren in een stroomversnelling."

De Retriever, de robot in het geautomatiseerde magazijn van Vliegbasis Woensdrecht (foto: Omroep Zeeland)

Paradepaardje in het magazijn is de retriever. Dat is een robotgestuurd systeem dat onderdelen ophaalt uit wat nog het meest lijkt op een enorme apothekerskast. Op een oppervlakte van dertien voetbalvelden liggen zo'n 400 duizend, vooral kleine onderdelen. Bouten, moeren, schroeven... alles is er te vinden.

Hek Vliegbasis Woensdrecht (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Alewijnse lijkt de retriever nog met meest op systemen die commerciële partijen als bol.com en Neckermann gebruiken. Je kunt zelfs de route en voortgang van een bestelling helemaal volgen via een soort Track & Trace-systeem. Het spreekt voor zich dat het systeem wel afgeschermd is voor pottenkijkers, want geheimhouding staat bij Defensie hoog in het vaandel.