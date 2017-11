Namen van verdachten én nieuwe beelden in zaak straatroof Hulst

Nieuwe beelden gewelddadige straatroof in Hulst

Vorige week werden ook al beelden getoond van de overval. Daarbij vertelde ook het slachtoffer van de overval, de 57-jarige manager van een nabijgelegen speelhal, over de plotselinge overval op klaarlichte dag. Hij legde zijn laptoptas in zijn auto, die op het Cornelis de Vosplein geparkeerd stond. De overvaller sloeg hem van achteren tegen zijn slaap, waarna hij neerging.

'Geen schijn van kans'

Het slachtoffer werd compleet overvallen door de aanval: "Door de onverwachtse aanval heb je geen schijn van kans. Dan kan je nog zo groot en sterk zijn, je hebt geen schijn van kans", zei hij in de vorige uitzending.

Fragment Opsporing Verzocht van 21 november over straatroof Hulst

Meerdere omstanders schoten te hulp, maar de overvaller wist weg te komen met de laptoptas. Hij sprong achterop een wachtende scooter en de twee mannen scheurden weg over de Markt en de Gentsestraat.

Nieuwe beelden

Op de nieuwe beelden is te zien dat de overvaller het slachtoffer stond op te wachten. Als die bij zijn auto aankomt, rent de overvaller op hem af en haalt hij meteen in volle vaart uit. De berover is op die nieuwe beelden goed te zien. Door de hoek van deze tweede camera is ook zijn gezicht te zien.

Overvaller te zien op beelden gewelddadige straatroof Hulst (foto: Opsporing Verzocht)

De politie hoopt dan ook dat er nog meer tips over zijn identiteit binnenkomen door deze nieuwe beelden. Ook werden extra beelden van de bij de overval gebruikte scooter getoond. De politie weet inmiddels ook dat de helm die de man op de motorscooter droeg, van het merk Shoot is.

Deze scooter werd gebruikt bij gewelddadige straatroof in Hulst (foto: Opsporing Verzocht)

Al bij het uitzenden van de vorige beelden hebben tipgevers namen van mogelijke verdachten aangedragen. De eerdere video over deze zaak werd tot nu toe al zo'n 900.000 keer bekeken op de Facebookpagina van Opsporing Verzocht. De politie heeft echter nog meer informatie nodig. Vandaar deze nieuwe getuigenoproep.

Veiliger

Hoewel de beelden van deze straatroof anders doen vermoeden is de binnenstad van Hulst het afgelopen jaar veiliger geworden. Sinds er meerdere camera's in het centrum zijn opgehangen is het aantal vechtpartijen in het centrum van Hulst afgenomen van een paar keer per week tot een keer per maand.

Wel wordt de Zeeuws-Vlaamse stad geplaagd door straatroven. De afgelopen maanden zijn er in Hulst elf straatroven gepleegd. Voor de eerste negen werden vier verdachten opgepakt, voor de laatste twee berovingen zijn nu nog geen verdachten gearresteerd.

