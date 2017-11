Extra onderzoek nodig in moordzaak Anjelierenlaan

(foto: Omroep Zeeland)

Uit het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut moet blijken of het slachtoffer ook door een ongeluk om het leven kan zijn gekomen.

In Vlissingen is op 22 september 2016 een 26-jarige dode man gevonden in een woning aan de Anjelierenlaan. De twee verdachten zijn dezelfde dag en de dag erop gearresteerd. Eén van hen zit vast en wordt verdacht van moord. De andere verdachte mag de zaak in vrijheid afwachten, omdat van hem wordt gedacht dat hij alleen schuldig is aan roof.

Meer scenario's bekijken

Volgens advocaat Van Boom die de nog vastzittende verdachte bijstaat is er tot nu toe nog maar naar één scenario gekeken: het slachtoffer heeft zijn verwondingen door geweld kregen en is daar aan overleden. Hij wil dat er ook naar twee andere scenario's wordt gekeken.

Volgens de advocaat zou het slachtoffer een zware drinker zijn geweest die regelmatig viel en zich daarbij bezeerde. Dan zou hij dus ook door een ongeluk om het leven kunnen zijn gekomen. Ook wil de advocaat dat wordt gekeken welke verwondingen bij het slachtoffer het gevolg kunnen zijn van de mislukte reanimatie, waardoor de schijn van moord kan zijn ontstaan.

Anjelierenlaan in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Geen inhoudelijke behandeling

De expert van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) die zich met de zaak bezig hield is overleden. Er moet daarom een nieuwe expert worden gezocht die de onderzoeksresultaten kan uitleggen. Daarom is de zaak nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Eigenlijk zou de zaak vandaag inhoudelijk worden behandeld. Dat is op het laatste moment een pro forma zitting geworden.

Een pro-forma zitting is een zitting van de rechtbank waarbij er nog geen strafeis komt van het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank doet nog geen uitspraak. Bij een pro-forma zaak wordt besproken waar het onderzoek staat en wat er nog nodig is aan onderzoek voor de zaak inhoudelijk kan beginnen. Als verdachten in Nederland in voorarrest zitten moeten ze eens in de drie maanden voor de rechter komen. Op die manier wordt voorkomen dat iemand zonder voldoende redenen lang in voorarrest zit.

Familie

Dat de zaak niet inhoudelijk werd behandeld was wrang voor de familie van het slachtoffer. Niet alleen betekent het dat een uitspraak in deze zaak langer op zich laat wachten, maar het betekent ook een extra reis voor hen. Ze waren uit Engeland over gekomen voor de zitting.

De zaak gaat later verder. Wanneer is nu nog onduidelijk en ook of het dan weer een pro forma zitting wordt of dat er dan wel inhoudelijk naar de zaak kan worden gekeken.