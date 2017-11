​Niet geloof of geld, maar familie maakt ons Zeeuwen gelukkig

Gelukkig gezin op het Zeeuwse strand (foto: Marjolein uit Biervliet)

Het onderzoek is uitgevoerd door ZB Planbureau, in opdracht van de GGD. Die zorginstantie wil weten wat ons Zeeuwen drijft, wat we zinvol vinden. Volgens de GGD is dat namelijk belangrijk voor ons welbevinden en onze vitaliteit.

Gezonder en langer leven

Volgens de GGD blijkt uit eerder onderzoek dat mensen die een doel hebben in hun leven en aandacht besteden aan zaken die hun leven zin en betekenis geven, gezonder zijn en langer leven dan mensen die dit niet doen. Daarom heeft de GGD opdracht gegeven voor dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door ZB Planbureau. De informatie uit dit nieuwe onderzoek wordt gebruikt in de GGD-activiteiten en -projecten om de gezondheid van de Zeeuwen te bevorderen.

Uit het onderzoek blijkt dat geld en werk ons niet gelukkig maken. Relatief weinig van de ondervraagde Zeeuwen halen zingeving uit het werk, namelijk 41 procent. Het merendeel van de ondervraagde Zeeuwen noemt familie of het gezin als iets wat betekenis geeft aan hun leven, namelijk 93 procent.

Thema’s die mensen zin en betekenis in hun leven geven

Thema Aantal Percentage Familie/gezin 650 93 procent Hobby 410 59 procent Maatschappelijke betrokkenheid (vrijwilligerswerk, bestuurswerk, politiek etc.) 322 46 procent Werk 285 41 procent Buurt/dorp/wijk/stad 280 40 procent Religie 163 23 procent Spiritualiteit 67 10 procent Anders 72 10 procent

Daarna volgen hobby, 59 procent, maatschappelijke betrokkenheid, 46 procent, en daarna pas het werk. Daarna volgt de woonomgeving met 40 procent. Pas daarna volgen religie met 23 procent en spiritualiteit met 10 procent.

Een andere uitkomst van het onderzoek, al mag dat niemand verrassen, is dat mensen die zichzelf als gelukkig bestempelen, ook vaker hun eigen leven als zinvol zien. Ook mensen die aangeven dat ze een goede gezondheid hebben, vinden hun leven vaker zinvol. Verder blijkt dat mannen, hoog opgeleiden en oudere leeftijdsgroepen over het algemeen vaker hun leven ervaren als zinvol.

Zeeuwen zijn gelukkiger

Het is sowieso goed toeven hier in onze provincie, blijkt uit het ene na het andere onderzoek. Uit een eerder onderzoek van de Atlas voor gemeenten bleek in mei dat Zeeuwen gelukkiger zijn dan hun landgenoten. En uit een rapport van de Rabobank en de Universiteit Utrecht bleek in oktober nog dat Zeeland welvarender is dan de Randstad als je kijkt naar factoren die het welzijn bepalen, zoals baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, veiligheid en geluk.

