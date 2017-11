Duim omhoog voor mantelzorgvriendelijke bedrijven

(foto: Gemeente Borsele)

Paree, Fraanje, VDS, Formido Heinkenszand, Top Onions, Sportfondsen en de gemeente Borsele zijn de eerste bedrijven in Zeeland die de erkenning in ontvangst mogen nemen.

"Wij zijn in gesprek gegaan met onze medewerkers", vertelt Ruchama van Elsäcker van aannemingsbedrijf Fraanje. "Ook in het kader van bewustwording, er zijn veel mensen die niet weten dat ze mantelzorger zijn. Het is ook iets wat je overkomt. Door het gesprek aan te gaan hebben we gekeken: wat kunnen we voor elkaar betekenen?"

Volgens van Elsäcker gaat het om maatwerk. "Wij hebben te maken met medewerkers op kantoor en medewerkers in de bouw. Voor een medewerker kan het bijvoorbeeld helpen om iedere dag wat later te beginnen en later te stoppen, om zijn kinderen naar school te brengen, of omdat zijn vrouw dat niet kan. Op de bouw is dat lastiger, daar zijn de werktijden vaster. Als een uitvoerder weg is, kan een timmerman moeilijk zeggen: 'ik kom wat later en ga wat langer door'. Dus daar moeten we voor andere oplossingen kijken."

De Werk&Mantelzorg Buzz on Tour reed deze zomer in de gemeente Borsele om met werkgevers en werkende mantelzorgers in gesprek te gaan over werk & mantelzorg. (foto: Gemeente Borsele )

Gemeente Borsele

Ook de gemeente Borsele heeft de Erkenning gekregen. Behalve intern als bedrijf, speelt de gemeente ook een actieve rol in het stimuleren van werkgevers op het gebied van mantelzorg. Ze zette onder andere het 'Vrijwilligershuis' op, een project dat werkgevers moet enthousiasmeren, informeren en ondersteunen om het thema werk en mantelzorg binnen hun bedrijf op de agenda te zetten. Zo reed de gemeente afgelopen zomer met een bus rond om werkgevers op de problematiek rondom mantelzorg en werk wijzen.

