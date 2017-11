Patrick studeert nog, maar is nu al verzekerd van een baan

Op dit moment loopt Patrick vier dagen per week stage bij bouwbedrijf Fraanje en gaat hij één dag per week naar school. Voor het bouwbedrijf werkt hij op projecten in Zierikzee, Kapelle, Goes en Lewedorp.

Leermeester

In Lewedorp is hij bezig in één van de garages van een twee onder één kap. "Daar maak ik een koof, zodat leidingen mooi zijn weggewerkt. Ik ben gekoppeld aan een leermeester. Als ik niet weet hoe ik iets moet doen, dan vraag ik het hem. Verder kun je gewoon zelfstandig werken", vertelt hij.

"Voordat ik fatsoenlijk kon lopen was ik al bezig met spijkers tussen stoeltegels. Vanaf jongs af aan zat het er al in. Mijn vader is vroeger ook in de bouw begonnen en samen met hem kluste ik wel eens in het huis. Het is gewoon leuk werk. Een groot voordeel is ook dat je vanaf jongs af aan al best wel aardig verdient."

Personeelstekort en lange levertijd materialen

Dat nieuwbouw populair is heeft ook zo z'n gevolgen. Bouwbedrijven merken dat onder andere in hun personeel en in bouwmaterialen waarvoor levertijden langer oplopen. Op heipalen moet bijvoorbeeld enkele maanden gewacht worden. Maar bouwbedrijven moet ook regelmatig nee verkopen aan opdrachtgevers. "Ik neem werk aan op de hoeveelheid mensen in dienst. Je moet zeker weten dat je kunt nakomen wat je klanten belooft", vertelt Martijn van Sabben van Fraanje.

