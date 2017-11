Middeleeuwse vondsten in hartje Hulst

De middeleeuwse havenmuur is zichtbaar. (foto: facebook: Gemeente Hulst)

Op die plek, op de hoek van de Overdamstraat en de Frans van Waesberghestraat, komt een parkeerkelder. De gemeente Hulst heeft vier weken gereserveerd om de kuil onder archeologisch toezicht uit te graven.

Tot 22 december

"Archeologen krijgen de ruimte om alles in kaart te brengen en vast te leggen. Wat bijvoorbeeld op de foto staat, is nu al niet meer te zien, dat is al verwijderd", aldus een woordvoerder van de gemeente Hulst.



Het archeologisch onderzoek begon drie dagen geleden en duurt nog tot en met 22 december.