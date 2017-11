Deel dit artikel:











Man (86) overleden na beknelling met heftruck

Een 86-jarige man is vanmiddag in Scherpenisse overleden na een beknelling met een heftruck. Volgens de politie was de man aan het klussen in een schuur. Hij ging op het dak van de vorkheftruckcabine staan en gleed vermoedelijk uit.

Volgens de politie raakte zijn voet bij het uitglijden een hendel op de heftruck waardoor de vork in beweging kwam. Vervolgens kwam hij klem te zitten tussen de cabine en ijzeren pijpen. De man overleed ter plaatse.