Reparatie spoor bij Nieuwdorp duurt langer dan verwacht

De reparatiewerkzaamheden aan het spoor bij Nieuwdorp duren langer dan verwacht. In de nacht van maandag op dinsdag ontspoorde daar een goederentrein. Het spoor raakte over een lengte van tientallen meters beschadigd. De vertraging komt doordat moet worden gewacht tot het juiste materiaal er is.

De goederentrein ontspoorde maandagavond rond 23.20 uur. Gisteravond begon het karwei om de uit de rails gelopen wagon weer op het spoor te takelen en de wagon die naast het spoor op z'n kant lag te bergen. Dat duurde tot diep in de nacht. Daarna kon begonnen worden met de reparatie van de rails. Zo lagen de ontspoorde wagons er gisteren bij (foto: Omroep Zeeland) Vanaf 's ochtends vroeg is hard gewerkt om het spoor te repareren, maar daarbij is een fout gemaakt. In plaats van houten bielzen hadden er betonnen bielzen moeten worden neergelegd. Dat gaan ze nu alsnog doen. Maar de betonnen bielzen moeten van ver komen. ProRail denkt dat de werkzaamheden daarom nog tot middernacht duren. Waarom de trein is ontspoord, is nog niet duidelijk, ProRail en de politie deden daar vandaag ook nog uitgebreid onderzoek naar. Lees ook: Gekantelde wagons weer op de rails

