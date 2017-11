Deel dit artikel:











Boot vaart toch om 7.48 uur vanuit Breskens

De afvaart van het fietsvoetveer van 7.48 uur vanuit Breskens blijft in ieder geval tot de zomervakantie van 2018 in de dienstregeling. Dat heeft het dagelijks provinciebestuur besloten na commotie over het schrappen van die boot.

Veerboot fietsvoetveer veerdienst Vlissingen Breskens (foto: OZ) De provincie besloot eerder om een aantal afvaarten te schrappen omdat er amper passagiers gebruik van zouden maken. Vooral het wegvallen van de afvaart van 7.48 uur uit Breskens veroorzaakte ophef. Er kwamen klachten van Zeeuws-Vlaamse studenten die juist die boot willen nemen om op tijd te zijn in Vlissingen moeten zijn vanwege hun mbo-opleiding aan het Scalda of hun hbo-studie aan de Hogeschool Zeeland. Verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas laat nu weten de zaak opnieuw te bekijken. Hij neemt daarvoor tot volgende zomer de tijd. Lees ook: Minder afvaarten fietsvoetveer in de spits

