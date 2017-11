Deel dit artikel:











Al een week aardedonker in Reimerswaal

In de wijk Kruse Veer in Kruiningen is het al een week aardedonker: de straatlantaarns doen het het niet. Ook in andere dorpen in de gemeente Reimerswaal waren er afgelopen week problemen met de openbare verlichting.

(foto: Omroep Zeeland) Reactie bewoners Voor een bewoner van de Kruse Veer in Kruiningen is het best een beetje eng om naar buiten te gaan: "Uit veiligheid zou het wel lekker zijn, wanneer de verlichting het weer doet." Volgens een andere bewoner van de wijk is het inderdaad al een week donker: "We hebben ook nog geen informatie gekregen van de gemeente." Oorzaak nog niet gevonden Problemen met de buitenverlichting deden zich de afgelopen week onder meer voor in Yerseke, Hansweert, Rilland en Kruiningen. Volgens de gemeente Reimerswaal is de oorzaak nog niet gevonden. Delta verwacht dat de problemen zeker duren tot vrijdag.