Kruiningen lijkt ouder dan gedacht

Bij werkzaamheden bij het gemeentehuis in Kruiningen is een fibula gevonden, een mantelspeld met daarop de afbeelding van een Maltezer kruis. "De geschiedenis van Kruiningen kan hierdoor met wel 100 tot 300 jaar terug in de tijd gebracht worden", zegt archeoloog Kerckhaert.

11de eeuw

"Toen we begonnen dachten we dat Kruinigen begin 13de eeuw of hooguit in het midden van de 12de eeuw is ontstaan", zegt de archeoloog. "Maar het lijkt op te schuiven richting de 11de eeuw, en misschien nog wel vroeger. Wellicht rond 900, maar zeker rond 1050 waren er al mensen in Kruiningen."

De gevonden fibula. (foto: Omroep Zeeland)

De mantelspeld werd gedragen om indruk te maken, ze waren in die tijd vrij kostbaar. De speld is gevonden door een vrijwilliger met een metaaldetector.